El festival cacereño Plena Moon viaja este domingo a Nantes (Francia), Oaxaca (México) y Coria

Newsroom Infobae

El festival multicultural Plena Moon, nacido en Cáceres por iniciativa de la Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA) en torno a las noches de luna llena, viaja este domingo 7 de septiembre a las ciudades de Nantes (Francia) y Oaxaca de Juárez (México), además de celebrarse también en la localidad cacereña de Coria.

Con la implicación de artistas, colectivos y asociaciones locales y la colaboración de ayuntamientos, además de otras empresas e instituciones, Plena Moon celebra una nueva edición en estos tres municipios que se suman a esta iniciativa, que cumple ya una treintena de ediciones en varias localizaciones.

Este festival medioambiental, cultural, artístico y popular, construido alrededor y bajo la inspiración de las noches de luna llena, se ubicará en lugares emblemáticos donde el apagado de las luces artísticas y excesivas de monumentos y edificios oficiales, da sentido a este esfuerzo colectivo por la concienciación medioambiental.

En Coria se ubicará en los alrededores de su Catedral, en Nantes en el 'Espejo del Agua', y en Oaxaca de Juárez en la explanada de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán.

Las distintas organizaciones locales invitan a los #plenamooners, artistas, vecinos, visitantes de Coria, Nantes y Oaxaca de Juárez y admiradores de la luna llena, a que "compartan su sensibilidad sostenible, su arte y su selenofilia acudiendo puntuales a sus citas y vestidos de blanco y/o negro".

Los respectivos programas artísticos se presentarán en cada una de las sedes y ante sus destinatarios. Todos los programas son completos y variados y "han sido preparados con el máximo detalle, cariño y profesionalidad", informa la organización.

