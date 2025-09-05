El Departamento de Justicia investiga a la gobernadora de la Reserva Federal por supuesto fraude hipotecario

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto este jueves una investigación penal contra la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, por supuesto fraude hipotecario, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, la destituyera del cargo a finales de agosto aludiendo a esta acusación, un despido que ha llevado ante los tribunales.

La Fiscalía está recabando información para determinar si Cook falseó datos en dos solicitudes hipotecarias distintas, según han confirmado fuentes del organismo a la agencia de noticias Bloomberg, en alusión a unas acusaciones difundidas por el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, y rechazadas posteriormente por la gobernadora de la Reserva Federal.

En particular, Pulte ha denunciado que Cook incluyó fraudulentamente viviendas en los estados de Míchigan y Georgia como "residencia principal" cuando obtuvo hipotecas en 2021 para conseguir condiciones más favorables en los préstamos.

El Departamento de Justicia ha presentado este mismo jueves nuevos argumentos en defensa de la decisión de Trump, defendiendo que "las discrepancias políticas de Cook con el presidente no pueden utilizarse para eximirla de las consecuencias de su mala conducta o de su destitución por motivos tan justificados".

La cartera ha hecho estas declaraciones en un escrito en el que ha solicitado a los tribunales que no bloqueen el despido de Cook, tal como ella ha pedido mientras se resuelve el caso, y ha asegurado que las alegaciones de la gobernadora para impugnar su destitución son "infundadas".

El abogado de Cook, Abbe Lowell, ha vuelto a defender este jueves que su cliente no ha cometido fraude. "Las cuestiones sobre cómo la gobernadora Cook describió sus propiedades en diferentes momentos (...) no constituyen fraude", ha señalado en un comunicado en el que ha acusado al Departamento de Justicia de "emprender una nueva investigación politizada".

La gobernadora interpuso a finales de agosto en un juzgado federal de Washington una demanda contra el mandatario estadounidense alegando que este carece de la autoridad necesaria para rescindir su mandato, que debía expirar en 2028, y denunciando un "intento ilegal y sin precedentes" de desalojarla del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), órgano rector de la Fed.

La demanda cita la ley que creó la Fed en 1913 y que afirma que se precisa de una "causa [motivada]" que justifique el despido de uno de sus gobernadores. Además, los abogados de Cook han indicado también que su despido viola los derechos recogidos en la Quinta Enmienda sobre el debido proceso, dado que se informó de su salida mediante un 'post' en redes sociales en vez de con una notificación oficial.

Forzar la salida de Cook le daría a Trump la oportunidad de asegurar una mayoría de cuatro de siete miembros en la Junta de Gobernadores después de que Adriana Kugler anunciara el 1 de agosto que dejaría su puesto anticipadamente.

Cook se convirtió en la primera mujer afroamericana en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington cuando fue nombrada por el expresidente Joe Biden en 2022.