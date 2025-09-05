El Banco Central de Brasil limita las transferencias a 2.361 euros para entidades de pago no autorizadas

El Banco Central de Brasil ha anunciado la limitación a 15.000 reales (2.361 euros) la cuantía de las transferencias TED (Transferencia Electrónica Disponible) y Pix (transferencias electrónicas instantáneas) para aquellas instituciones de pago no autorizadas.

Esta medida también afecta a las entidades que se conectan a la Red del Sistema Financiero Nacional a través de Proveedores de Servicios de Tecnología de la Información (PSTI), según explicó el organismo en un comunicado.

El límite podrá eliminarse cuando el individuo y su PSTI cumplan con los nuevos procesos de control de seguridad. Además, las personas que acrediten la adopción de controles de seguridad de la información podrán quedar exentos de la norma por hasta 90 días.

La medida, que ha entrado en vigor de inmediato, responde a "la participación del crimen organizado en recientes ataques a instituciones financieras y de pago" para fortalecer la seguridad del sistema financiero brasileño.

De esta manera, ninguna entidad de pago podrá operar sin autorización previa y la fecha límite para que las instituciones no autorizadas por el banco central soliciten autorización para operar se ha adelantado de diciembre de 2029 a mayo del próximo año, en 2026.

Asimismo, se introducen controles adicionales para las entidades de pago y han aumentado los requisitos y controles para la acreditación de las PSTI. En este último caso, se exigirá un capital mínimo de 15 millones de reales (2,3 millones de euros) para operar, su incumplimiento estará sujeto a medidas cautelares o incluso a la revocación de la acreditación y las PSTI activas tienen hasta cuatro meses para cumplirla.