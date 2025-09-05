Agencias

EEUU aplaude que la población en campamentos de refugiados del noreste de Siria haya caído por debajo de 30.000

Por Newsroom Infobae

Guardar

Estados Unidos ha aplaudido este viernes que la población en los campamentos de refugiados del noreste de Siria, bajo control de las kurdo-árabes Fuerzas Democráticas sirias (FDS), haya caído por primera vez por debajo de 30.000.

"Gracias a los grandes avances de nuestros socios, la población combinada de los campamentos de desplazados de Al Hol y Al Roj ha disminuido por debajo de los 30.000 habitantes por primera vez", ha celebrado el comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, tras una visita a Al Hol.

En este sentido, ha remarcado que "la repatriación reduce las oportunidades de influencia extremista, especialmente entre mujeres y niños vulnerables", reza un breve comunicado publicado por el CENTCOM en su perfil de la red social X.

Los campamentos albergaban a decenas de miles de personas vinculadas a Estado Islámico. Tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, las FDS han advertido de un posible resurgimiento de la organización yihadista y de los riesgos para la seguridad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Terelu Campos recuerda emocionada a su madre desde 'De viernes'

Terelu Campos recuerda emocionada a

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EEUU en Polonia

Trump se muestra abierto a

Trump critica la multa multimillonaria de Bruselas contra Google y amenaza con represalias: ¡Es una injusticia!

Trump critica la multa multimillonaria

España vence bien a Chipre en su inicio clasificatorio para el Europeo sub-21

España vence bien a Chipre

Al menos 15 muertos al descarrilar un funicular en Lisboa

Al menos 15 muertos al