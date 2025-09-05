Dimite la 'número dos' del Gobierno británico por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda

La vice primera ministra de Reino Unido, Angela Rayner, ha presentado este viernes su dimisión tras reconocer que incurrió en irregularidades fiscales durante la compra de su segunda vivienda, después de alegar durante los últimos días que todo se debía a un mal asesoramiento.

Rayner reconoció que había pagado menos impuestos de los que le correspondían para la compra de su segunda vivienda en la localidad de Hove, en Sussex del Este, según ella tras pedir asesoramiento ante su compleja situación. Parte de su primera vivienda está cedida a un fideicomiso a nombre de su hijo, con una discapacidad permanente.

"Asumo la plena responsabilidad por este error", ha esgrimido Raynder en su carta a Starmer, en la que ha insistido en que siempre quiso "pagar la cantidad correcta" de impuestas pero en la que ha reconocido que tanto para ella como para su familia la presión se había vuelto "insoportable".

La hasta ahora 'número dos' de Starmer, que ejercía también como responsable de Viviendas, Comunidades y Gobierno Local, ha concluido que no basta con que el informe interno que ha examinado su actuación haya concluido que actuó "de buena fe". "Acepto que no cumplí los máximos estándares en relación a mi compra", ha apostillado.

Dicho informe, remitido este viernes a Starmer, ha concluido que Rayner violó el código de conducta ministerial, ya que aunque alaba a la ministra saliente por su colaboración durante todo el proceso, determina que ella es la responsable última de sus acciones y que no buscó asesoramiento fiscal especializado, según Sky News.

MENSAJES MUTUOS DE AGRADECIMIENTO

Starmer ha alabado que fuese la propia Rayner quien remitiese su caso para un examen al detalle y, aunque "dolorosa", considera que ha tomado "la decisión correcta". El 'premier' británico ha aplaudido el papel político de su lugarteniente, "una compañera en la que confiar y una verdadera amiga", en la labor de la administración laborista.

Rayner, por su parte, ha querido agradecerle a Starmer en su carta de despedida el "apoyo personal y público" brindado en estos últimos días, en los que la oposición, encabezada por el Partido Conservador, no ha dejado de pedir el cese de la viceprimera ministra.

El caso había elevado ya en los últimos días la presión sobre el Gobierno de Keir Starmer y finalmente Rayner ha optado por hacerse a un lado, como miembro del Ejecutivo y como 'número dos' del gobernante Partido Laborista. Ahora, el primer ministro está obligado a reestructurar su equipo.