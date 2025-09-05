Agencias

Costa se reunirá el 16 de septiembre en Madrid con Sánchez como parte de su "gira de capitales"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajará a Madrid el próximo 16 de septiembre para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como parte de la "gira de capitales" con la que está recorriendo los Estados miembro para preparar con los líderes europeos próximas cumbres europeas e internacionales.

Aunque inicialmente el Consejo había informado de que el encuentro se produciría el 11 de septiembre, posteriormente fuentes del mismo han aclarado a Europa Press que finalmente tendrá lugar el 16 de septiembre. El motivo de este cambio de fecha, han explicado las fuentes, han sido "razones logísticas" relacionadas con la agenda de viajes de Costa.

El objetivo del exprimer ministro portugués es conocer de primera mano las preocupaciones y prioridades de cada miembro del Consejo Europeo en encuentros bilaterales antes de que se vean a Veintisiete el próximo octubre, primero en una reunión informal en Copenhague el 1 de octubre y, después, en el Consejo Europeo del 23 y 24 del mismo mes, en Bruselas.

Esta nueva gira arrancó el 27 de agosto en Bélgica y la próxima semana llevará a Costa a Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia.

Se trata de reuniones de trabajo con las que los dirigentes europeos podrán contribuir a diseñar la agenda de los próximos meses y discutir sobre todas las prioridades políticas y métodos de trabajo en el seno del Consejo Europeo, según indicó la institución en un comunicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bruselas dice no tener posición sobre si la ofensiva israelí en Gaza es un "genocidio" como describió Ribera

Bruselas dice no tener posición

La gala de los Premios Goya se celebrará el 28 de febrero en el CCIB de Barcelona

La gala de los Premios

Los pilotos exigen a Aena y Ryanair una "negociación serena" para evitar conflictos en su "batalla de egos"

Los pilotos exigen a Aena

García Ortiz sobre la violencia machista: "Es difícil negar una evidencia que acumula 2,8 millones de denuncias"

García Ortiz sobre la violencia

La Federación ASEM afirma que la aprobación en Europa de 'Duvyzat' es un "hito" contra la patología de Duchenne y Becker

Infobae