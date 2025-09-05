Costa compromete ante Zelenski "más presión" sobre Putin para "cambiar el rumbo" de la guerra

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha comprometido este viernes ante el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "más presión" sobre el Kremlin en relación a las negociaciones de paz para lograr "cambiar el rumbo" de la guerra de agresión rusa sobre Ucrania.

"Sólo una mayor presión puede cambiar este rumbo, y estamos dispuestos a hacer más", ha señalado el ex primer ministro portugués en una rueda de prensa junto a Zelenski celebrada en la ciudad ucraniana de Úzhhorod, en la frontera con Eslovaquia.

Allí, Costa se ha encontrado también de manera espontánea con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, con quien ha compartido un caluroso saludo, en el marco de su 'tour de capitales' para preparar la agenda política de cara a las próximas cumbres.

El presidente del Consejo Europeo, que ha destacado "valentía extraordinaria" del pueblo ucraniano frente a la agresión rusa, ha resaltado el objetivo común de "lograr una paz justa y duradera en Ucrania", además del "pleno compromiso" del bloque para ofrecer "fuertes garantías de seguridad para ayudar a prevenir futuros ataques" mientras, en paralelo, avanza el proceso de adhesión.

"Trabajamos con Estados Unidos y otros socios afines para aumentar nuestra presión mediante nuevas sanciones, tanto directas como secundarias. Más medidas económicas para presionar a Rusia a detener esta guerra, a dejar de matar gente, a dejar de destruir Ucrania", ha subrayado Costa, quien ha recordado que el trabajo sobre el 19° paquete de sanciones ya ha comenzado en Bruselas.

Por su lado, Zelenski ha agradecido la contribución europea a la política de sanciones contra Rusia para "recortar los ingresos" de su maquinaria bélica, así como su participación activa en el desarrollo de las garantías de seguridad.