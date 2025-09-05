Condenado a 21 años de cárcel por matar a cuchilladas a una joven en la Rochapea

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 21 años de prisión a un varón de 27 años por el asesinato a cuchilladas de una joven de 20 años el pasado 9 de octubre de 2024 en una bajera del barrio pamplonés de la Rochapea.

El acusado ha sido condenado de conformidad a 20 años por un delito de asesinato con los agravantes de alevosía y ensañamiento y la atenuante de alteración psíquica; y por otros dos delitos de amenazas, a 6 meses de prisión por cada uno.

La pena, fruto de un acuerdo entre la Fiscalía, las acusaciones y la defensa, evita la celebración de un juicio con jurado. En un principio la Fiscalía había solicitado un total de 31 años de prisión.

Se ha acordado que el condenado cumpla 15 años de cárcel mientras que el resto de la pena se sustituye por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada por un periodo de 10 años.

Además, se le ha impuesto una indemnización de 120.000 euros tanto para el padre como la madre de la víctima y de 30.000 euros para cada uno de sus dos hermanos. Igualmente, se le ha impuesto la prohibición de aproximarse a los padres y hermanos de la víctima a menos de 300 metros por un plazo de 25 años.

El condenado, un hombre de 27 años, fue detenido por matar a cuchilladas a una joven de 20 años el pasado 9 de octubre de 2024 en una bajera del barrio pamplonés de la Rochapea. Permanecía desde entonces en prisión provisional. Contaba con antecedentes policiales (11 detenciones, 5 de ellas por Policía Municipal de Pamplona).

El crimen se produjo en una bajera de la calle Carmen Baroja Nessi. Sobre las 1.15 horas fue requerida la presencia de la Policía Municipal de Pamplona debido a que un varón había asestado varias cuchilladas a una joven.

Los agentes que acudieron al lugar, al llamar a la puerta de la bajera, fueron recibidos por el propio agresor, que, a preguntas de los policías, respondió que "no sucedía nada". Bajo las sospechas y la desconfianza sobre la respuesta, consiguieron hablar con otra persona, de las varias ocupantes que se encontraban pernoctando en el interior de la bajera, y que constató que se había producido una agresión.

Los agentes accedieron a la bajera confirmando que una joven de 20 años había sido agredida y presentaba heridas profundas y sangrantes en varias partes de su cuerpo, al parecer realizadas con un cuchillo. Se prestó las primeras asistencias a la víctima y, posteriormente, el personal sanitario que acudió procedió a su traslado hasta el Hospital Universitario de Navarra, lugar donde falleció.