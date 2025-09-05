Charo Reina rompe a llorar al hablar de su depresión y confiesa quién fue su tabla de salvación

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional tras superar una depresión que la hizo tocar fondo, Charo Reina es una de las concursantes de la nueva edición de 'Masterchef Celebrity'. Y, acompañada por el resto del equipo -entre los que se encuentran Rosa Benito, Mariló Montero, Soraya Arnelas, Miguel Torres, o José Manuel Parada- ha viajado a Vitoria-Gastéiz para presentar el reality en el FestVal.

"A mí siempre me ha gustado mucho guisar, me gusta mucho la cocina, viene de herencia, a todos nos ha gustado siempre mucho la cocina. Y yo guiso desde siempre, te voy a decir una cosa, yo cuando estoy en Sevilla, cuando estoy en casa, me puedo tirar dos días enteros sin salir de la cocina para dejar guisado para mis hijos. O sea que me gusta mucho guisar, lo que pasa que me gusta guisar las cosas de mi casa, los básicos" ha comentado, muy ilusionada con esta oportunidad de ponerse a prueba en los fogones.

Uno de sus grandes apoyos, Rosa Benito, con la que confiesa que está encantada de coincidir porque "nos conocemos de toda la vida. La familia Mohedano y la familia Reina han sido familia siempre, con lo cual nos conocemos desde siempre". "Para mí no es un descubrimiento Rosa ni cómo es Rosa porque ya nos conocemos" ha asegurado, reconociendo que no sabe nada sobre el complicado trance de salud que está viviendo Amador.

A corazón abierto, Charo confiesa que "ahora estoy en un buen momento. Yo he estado un tiempo muy mal, pero gracias a Dios todo era cuestión de tiempo. De ponerme otra vez a tope, a full, y a salir a todas, acabo de estrenar una película maravillosa, en final de año estreno otra peli, estoy con otros proyectos de película para el año que viene, sigo con la gira de teatro y de Zarzuela, empiezo una obra de teatro con Mónica Bardem, en fin, que es que no paro, y eso es lo que era. Es cuestión tiempo".

"Hay que verbalizarlo para que se sepa que de esto se sale, que hay que poner remedio en el primer aviso, la primera alarma, hay que poner manos a la obra y buscar un buen profesional y ponerte en sus manos, es imprescindible" expresa, revelando sin poder contener las lágrimas que en su caso su tabla de salvación para superar la depresión ha sido su familia.

"Mis hijos han sido el mayor pilar, mi mayor ayuda, mi mayor salvamento. De verdad, mi bocanada de aire diaria, el mirarme y acariciarme, y el decirme, 'mamá, no pasa nada, vamos a salir de esta y vamos a luchar juntos'. Eso para mí ha sido, aparte de mi terapia médica, que yo todavía sigo, de vez en cuando tengo a mi psicólogo, y todavía seguimos, porque esto es una carrera de fondo, pero hoy en día, gracias a Dios, estoy muy bien, y estoy en la lucha, y estoy trabajando a tope, que es lo que yo quiero, ser feliz" ha reconocido emocionadísima.