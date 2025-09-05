Agencias

Carlos Sainz: "Aún hay algunas áreas que me gustaría afinar, pero es bueno tener ritmo"

El piloto español Carlos Sainz ha indicado que "aún hay algunas áreas" que le "gustaría afinar" en su Williams durante el Gran Premio de Italia, decimosexta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pero admitiendo que "es bueno tener ritmo tanto en tanda corta como en tanda larga" en los libres del viernes.

"Ha sido un día positivo y parece que nuestro ritmo es bueno. Aún hay algunas áreas que me gustaría afinar para sentirme un poco más cómodo en algunas curvas, pero es bueno tener ritmo tanto en tanda corta como en tanda larga", declaró el madrileño a sus medios oficiales de prensa.

"Esta noche trabajaremos en los reglajes y espero que podamos mantener esta buena forma el resto del fin de semana", concluyó Sainz tras haber marcado el tercer mejor tiempo de la parrilla en las dos primeras sesiones de entrenamientos sobre el asfalto de Monza.

EuropaPress

