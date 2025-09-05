Agencias

Bruselas avala el intercambio seguro de datos entre la UE y Brasil e inicia el trámite para su adopción

La Comisión Europea ha iniciado este viernes el proceso para que la Unión Europea y Brasil puedan intercambiar datos libremente y de forma segura, tras concluir que el nivel de protección que ofrece el país sudamericano es "adecuado" y "comparable" a los estándares europeos.

"En estos tiempos de incertidumbre, debemos trabajar más estrechamente con nuestros socios naturales y Brasil es claramente uno de ellos", ha declarado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

La adecuación que tramitan tanto la Unión Europea como Brasil para facilitar el flujo de datos será "un paso crucial para acercar aún más" las economías de las dos regiones, que suman cerca de 670 millones de consumidores.

Bruselas debe ahora consultar su decisión con el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), obtener el visto bueno de los Veintisiete en un comité de expertos y someterlo al escrutinio del Parlamento Europeo. Una vez cumplido toda la tramitación, la adecuación permitirá el intercambio de datos entre empresas, autoridades públicas e investigadores de la UE y Brasil.

"Reforzar la relación con países que aplican los estándares más altos a la protección de datos es tanto natural como esencial", ha indicado, por su parte, el comisario de Justicia, Estado de derecho y Consumo, Michael McGrath, quien también ha puesto en valor que esta protección garantiza también que los consumidores mantienen el control y seguridad de sus datos en sus interacciones con empresas o servicios de la otra parte.

Una vez entre en vigor el intercambio entre la UE y Brasil, los servicios del Ejecutivo comunitario seguirán llevando a cabo revisiones periódicas del cumplimiento de los estándares, en una supervisión que realizarán de la mano de las autoridades europeas de protección de datos.

EuropaPress

