Bruselas autoriza la entrada del fondo Swiss Life en el grupo español de autopistas Itínere

Por Newsroom Infobae

La Comisión Europea ha dado este viernes luz verde a la entrada del fondo Swiss Life en el control del grupo español de autopistas Itínere junto al fondo holandés APG, tras concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo ni en una parte sustancial del mismo.

Bruselas considera que la operación no plantea problemas de competencia porque las compañías implicadas no están activas en los mismos mercados ni tienen vínculos verticales, según ha detallado en un comunicado.

El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el 12 de agosto pasado, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.

EuropaPress

