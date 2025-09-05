BBVA lanzará su OPA sobre Sabadell el próximo lunes y la cerrará el 7 de octubre

BBVA ya ha adelantado que lanzará su OPA de carácter hostil sobre Sabadell el próximo lunes, 8 de septiembre, y que finalizará el 7 de octubre, según la información remitida hoy junto al folleto de la oferta.

En medio del plazo de aceptación, que durará 30 días naturales, el 18 de septiembre, el consejo de Banco Sabadell deberá emitir un informe sobre su postura de la OPA, indica el propio BBVA.

El 14 de octubre se publicarán los resultados de la oferta y entre el 17 y el 20 de octubre se procederá a la liquidación de la misma.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado hoy su aprobación a la OPA de BBVA sobre Sabadell al entender que la oferta se ajusta a los términos técnicos vigentes y considerar "suficiente" el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA tras las últimas modificaciones registradas con fecha 3 de septiembre de 2025.

La CNMV ha recordado que la oferta se dirige al 100% del capital social de Banco Sabadell. La contraprestación ofrecida es de tipo mixto y consiste en una acción de nueva emisión de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell.

Asimismo, la oferta está condicionada a la aceptación por un mínimo de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell, descontando las acciones de autocartera.

BBVA ha señalado en el folleto que la oferta no es de exclusión y ha detallado que podrá realizar una venta forzosa (conocida como 'squeeze out' y que se produce cuando acude a la oferta al menos un 90% del capital social de la sociedad afectada) con la misma contraprestación de la OPA, ajustada, en su caso, conforme a lo previsto en el folleto.

En garantía de pago, BBVA ha presentado dos depósitos por el pago de la parte en efectivo por importe de 701,4 millones de euros y un depósito adicional por un total de 2.300 millones de euros para la adquisición de "picos".