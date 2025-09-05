Agencias

AV. Almeida se doctora en L'Angliru por delante de Vingegaard

Por Newsroom Infobae

El corredor portugués Joao Almeida, del UAE Team Emirates, se ha adjudicado este viernes la decimotercera etapa de La Vuelta ciclista a España, disputada entre Cabezón de la Sal y L'Angliru sobre 202,7 kilómetros, tras batir al sprint al líder de la general, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike).

Joao Almeida, que culminó el trabajo de su equipo durante toda la jornada, en la que también se ascendieron los puertos de primera de La Mozqueta y El Cordal, sumó la sexta victoria del UAE en la Vuelta de 2025, y recortó 4 segundos en la general a Jonas Vingegaard. Vingegaard mantiene el jersey rojo con 46 segundos de ventaja sobre el ciclista luso.

Almeida y Vingegaard se marcharon en solitario en los últimos 5 kilómetros de la etapa del coloso asturiano y sus cuestas de hasta el 23,5 por ciento en la Cueña les Cabres del dúo Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), que llegaron a 28 y 30 segundos, respectivamente, del jefe de filas del UAE.

