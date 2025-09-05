Araqchi reitera ante líderes de Hamás el apoyo de Irán a "la resistencia" de los palestinos

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mostrado su apoyo al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un encuentro que ha mantenido este jueves en Qatar con altos cargos de la milicia en el que ha elogiado la "perseverancia del pueblo palestino" ante los ataques de Israel y enfatizado el apoyo de Teherán a "la resistencia legítima y legal del pueblo palestino".

Araqchi, "elogiando la legendaria perseverancia del pueblo palestino frente a los crímenes sin precedentes del régimen sionista, ha enfatizado la postura de principios de la República Islámica de Irán de apoyar la resistencia legítima y legal del pueblo palestino contra la ocupación hasta la plena realización de sus derechos", ha recogido la Portavocía ministerial a través de Telegram.

Asimismo, en el plano internacional, el jefe de la diplomacia iraní ha considerado la "propagación" de protestas y concentraciones en países de todo el mundo en contra de las agresiones israelíes "como una clara señal de la concienciación de la comunidad internacional contra el genocidio en la Palestina ocupada", mientras que ha hecho hincapié en la necesidad de que los países musulmanes se sigan coordinando "para detener el genocidio, enviar ayuda humanitaria (...) y castigar a los líderes" israelíes.

Por su parte, la legación de Hamás ha presentado un informe de la situación actual y ha agradecido "el apoyo del liderazgo, el Gobierno y el pueblo de Irán al pueblo palestino", según han indicado las autoridades del país centroasiático. De igual manera, ha elogiado "el apoyo y la solidaridad de los pueblos libres de la región y del mundo, especialmente del heroico pueblo de Yemen, con la causa palestina".

En esta línea, el integrante de Hamás Jalil al Haya ha destacado "la necesidad de una movilización global para levantar el asedio a Gaza y enviar de inmediato ayuda humanitaria al pueblo palestino".