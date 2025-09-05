Alejandro Albalá, en 'Supervivientes', habla de su etapa más oscura: "El diablo vino a visitarme"

Una nueva edición de 'Supervivientes All Stars' ha comenzado y con ella también los primeros enfrentamientos y confesiones por parte de los concursantes que ya están viviendo sus primeras horas en Honduras donde se han encontrado con algunos contratiempos. El inicio de esta edición no ha sido fácil y es que ha comenzado con algunos problemas por parte de varias comunidades garífunas que mostraban su descontecto con el reality protestando desde una de las playas donde se realizan los juegos motivo por el cual tuvo que intervenir la policía.

Rodeada por los rumores que la han relacionado con Froilán durante todo el verano, Miri Pérez- Cabrero dejaba muy claro que "no" existe ningún tipo de relación sentimental con el nieto del rey Juan Carlos. A pesar de esta negativa, Miri mostraba su lado más divertido y amable mandando un mensaje muy especial: "Todo lo hago de broma, pero si la Casa Real me está viendo, le mando un beso al rey, la reina y a todo el mundo".

Por su parte, Alejandro Albalá se convertía en el líder de esta semana haciendo una confesión muy íntima sobre lo complicado que ha sido este año para él. "El diablo vino a visitarme. Muchas veces cuando estamos solos hay cosas que no contamos, te peleas con tu ego, te metes en las sombras. Yo soy creyente y gracias a Dios, a mi familia y amigos, he podido seguir adelante con todo" explicaba el joven con dificultad. Ante estas palabras, la madre de Albalá no podía contener las lágrimas al escuchar a su hijo hablar sobre cómo se tomó ella esta situación: "Ella sobre todo no entendía muchas cosas, no entendía por qué estaba apático, por qué no encontraba un rumbo, hasta que le conté lo que me pasaba". Agradecido por todo lo que han hecho por él, el concursante le enviaba un mensaje muy especial a su madre ante toda la audiencia: "Lo primero que hizo ella fue poner todo de ella, la quiero, aunque no se lo diga mucho, te lo digo delante de todo el mundo".