Alejandra Rubio recuerda emocionada a su abuela, María Teresa Campos, en su segundo aniversario de muerte

Día complicado y muy emotivo para la familia Campos, ya que este viernes 5 de septiembre se cumplen dos años del fallecimiento de María Teresa Campos a los 82 años tras varios días ingresada en un hospital de Madrid. Una fecha muy señalada en la que su nieta, Alejandra Rubio, ha querido homenajearla compartiendo en redes sociales unas significativas imágenes que reflejan lo unida que estaba a su abuela y que dejan claro que, aunque ya no esté con nosotros, la sigue teniendo presente en todo momento.

A pesar de que han sido varias las ocasiones en las que ha reconocido en televisión que le duele demasiado hablar de la inolvidable presentadora, y a diferencia de su madre Terelu Campos, o de su tía Carmen Borrego, prefiere no recordarla en los platós, la novia de Carlo Costanzia no ha dudado en dar un paso al frente para rendirle tributo públicamente en su segundo aniversario de muerte.

Minutos después de la medianoche de este 5 de septiembre, Alejandra ha publicado a través de sus stories dos de sus imágenes más especiales con María Teresa. En la primera, que ha acompañado de un emoticono de una paloma de la paz, y otro de un corazón rojo, vemos a la recordada presentadora dando un cariñoso beso a su nieta, a la que adoraba -nunca ocultó que era su 'ojito derecho'- y de la que presumía orgullosa siempre que tenía ocasión.

En la segunda, un collage con 4 instantáneas del mismo momento, ambas charlan de lo más cómplices y derrochando sonrisas en el sofá de la casa de la icónica comunicadora, que demuestran lo especial que era su relación y lo unidas que estaban.

Un emocionante homenaje que por el momento es el único que la familia Campos ha hecho a María Teresa en su aniversario de muerte, aunque se espera que a lo largo del día Terelu, Carmen, o José María Almoguera se sumen a este tributo para recordar a la presentadora en esta fecha tan señalada.