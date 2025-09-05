Albares y Urtasun dicen que Mondiacult será una "oportunidad más" de defender el Estado palestino

Los ministros de Exteriores y de Cultura, José Manuel Albares y Ernest Urtasun, han afirmado que la conferencia internacional Mondiacult, que organizará la Unesco en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre, será una "oportunidad más" para reivindicar el Estado palestino y la solución de los dos Estados.

Así se han pronunciado este viernes en el acto de presentación del Mondiacult (que reunirá a ministros de cultura de los 150 países de la Unesco) en el Cidob en Barcelona, junto al director de este 'think tank', Pol Morillas, y la coordinadora de investigación del centro, Anna Ayuso.

El ministro de Exteriores ha señalado que una forma de apoyar la existencia de un Estado palestino es apoyar su cultura: "En toda guerra, aparte de la ofensiva militar siempre hay un deseo de aniquilar una lengua, una cultura, un patrimonio. La barbarie va unida a la destrucción de un patrimonio cultural".

ESTADO "REALISTA Y VIABLE"

Albares ha dicho que España hará todo lo que esté en su mano para frenar "la masacre, pero también para poner en pie un Estado palestino realista y viable", y ha vuelto a situar un plazo de 12 meses para que Palestina sea miembro de pleno de derecho de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Urtasun ha subrayado la importancia de defender la cultura palestina en foros como el Mondiacult "en un momento muy importante, con un proceso de genocidio en curso".

Considera que la presión de gobiernos como el español está sirviendo para abrir camino "en este escenario complicado", y ha insistido en que defender la cultura debe ser un elemento muy importante.

MULTILATERALISMO

Albares ha destacado que el Mondiacult será un momento de reivindicación del multilateralismo, ya que está siendo "abiertamente desafiado", y también ha valorado que se vaya a abordar la cultura de paz durante la cumbre.

Urtasun ha destacado que se han encontrado con un nivel de interés en participar en este foro "extremadamente alto", y ha explicado que el Gobierno defenderá el multilateralismo y el refuerzo de las instituciones, así como el papel que la cultura puede jugar en este ámbito.

Además, Urtasun ha explicado que uno de los objetivos del Mondiacult será lograr que la cultura sea un objetivo de desarrollo sostenible (ODS).