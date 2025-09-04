Agencias

Una camarera de hotel revela lo que pasa cuando dejas propina: "Los beneficiados son otros"

Por Newsroom Infobae

Dejar propina en la habitación del hotel puede parecer un gesto sencillo para agradecer el servicio de limpieza prestado, pero no siempre acaba en manos de quien hace el trabajo. Así lo ha contado en TikTok la creadora de contenido @liurbina, camarera de piso -conocidas como kellys-, quien también ha desvelado quiénes son en realidad los que suelen quedarse con ese dinero.

"Si vas a un hotel no deberías de dejar propina y ahorita te voy a explicar el por qué", comienza diciendo en su vídeo. "Se supone que vos le estás dejando la propina a la 'housekeeping', a la que te limpió la habitación, pero la verdad que sería muchísima suerte que esa 'housekeeping' encuentre esa propina".

La trabajadora denuncia que, antes de que la camarera de piso entre a limpiar, otros empleados suelen adelantarse. "Los supervisores, los 'hostman', los de mantenimiento, los que suben las máquinas y a veces hasta los mismos recepcionistas", explica. Y añade con contundencia: "Así que mejor no dejes propina porque los beneficiados son otros".

Según cuenta, llegó a dedicar tiempo extra a revisar sus habitaciones con la esperanza de quedarse con lo que le correspondía. "Yo estuve un tiempo yendo a revisar todas mis habitaciones antes de empezar a trabajar y en esa semana saqué bastante de propina, pero, ¿qué pasaba? Que eso me atrasaba y después andaba corriendo todo el día, cansada", recuerda.

La conclusión de esta camarera de hotel es clara: "A nosotras nadie nos considera. No ven que nosotras somos las que hacemos el trabajo duro y somos las que nos merecemos esa propina". Para ella la recomendación es sencilla: dar la propina directamente en mano a la camarera de pisos en lugar de dejarla en la habitación. Solo así se asegura que el dinero llegue a la persona que realmente ha hecho la limpieza durante la estancia.

EuropaPress

