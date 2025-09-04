Agencias

Un motorista fallece tras la colisión con un coche en la entrada de una discoteca de Palma

Por Newsroom Infobae

Un motorista ha fallecido en la madrugada de este jueves tras colisionar con un coche en la entrada de la discoteca Amok, situada en el polígono Son Oms de Palma, según ha informado el SAMU 061.

El hombre sufrió un politraumatismo grave y entró en parada cardiorrespiratoria. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por una unidad de Soporte Vital Avanzado, no se pudo salvar su vida.

Los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento en el lugar del accidente. Asimismo, no consta que hubiera más heridos en el siniestro, según ha detallado SAMU 061.

EuropaPress

