Agencias

Trump formaliza en una orden el acuerdo comercial con Japón que impone el arancel del 15%

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha formalizado este jueves con una orden ejecutiva el acuerdo comercial alcanzado en julio con Japón que incluye la imposición de un arancel del 15 por ciento a la mayoría de productos importados del país asiático, incluidos los automóviles y sus piezas.

La directiva firmada por el inquilino de la Casa Blanca tiene carácter retroactivo, afectando así a todos los envíos efectuados a partir del 7 de agosto, fecha en que entraron en vigor los nuevos gravámenes de Washington sobre decenas de socios comerciales.

En virtud del acuerdo, las autoridades estadounidenses levantarán determinados aranceles sobre aeronaves y piezas de aeronaves, así como sobre medicamentos genéricos y precursores químicos, mientras que Tokio invertirá 550.000 millones de dólares (casi 469.000 millones de euros) en el país norteamericano.

La orden coincide con la visita a Washington del principal negociador comercial del país nipón, Ryosei Akazawa, para ultimar los términos de un acuerdo que ha resultado con un gravamen para productos japoneses diez puntos menor del 25 por ciento anunciados a mediados de julio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Benita (anteriormente Maestro Joao) anuncia que ha completado su transición: "Me he operado la vagina"

Benita (anteriormente Maestro Joao) anuncia

Amnistía y HRW denuncian una "oleada" represiva en Irán tras el cruce de ataques con Israel

Amnistía y HRW denuncian una

Alcaraz: "Me siento superbien físicamente y eso da confianza de cara a una semifinal de 'Grand Slam'"

Alcaraz: "Me siento superbien físicamente

Israel anuncia la muerte de un combatiente de Hamás que mantuvo en cautividad a tres rehenes liberadas en enero

Israel anuncia la muerte de

UNICEF avisa de que el colapso de los servicios esenciales "deja a los más jóvenes luchando por sobrevivir"

UNICEF avisa de que el