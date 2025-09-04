Trump dice que Putin y Zelenski "aún no están preparados" para reunirse pero asegura que "algo va a pasar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recalcado que sigue dispuesto a mediar para lograr un acuerdo de paz en Ucrania, a pesar de las dudas sobre la posibilidad de un encuentro entre los mandatarios de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente, y ha asegurado que, si bien Moscú y Kiev "aún no están preparados", "algo va a pasar".

Trump ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense CBS que está siguiendo de cerca las tiranteces entre Putin y Zelenski en torno a una posible cumbre y ha afirmado que es algo que ha abordado con ambos. "He estado viéndolo y he hablado de ello con Putin y Zelenski", ha desvelado.

"Algo va a pasar, pero aún no están preparados. Algo va a pasar. Vamos a lograrlo", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca, que ha expresado su confianza en "poder arreglarlo todo" y ha reiterado que su postura con las negociaciones diplomáticas pasa por lograr una reunión entre líderes, lo que requiere paciencia.

En este sentido, el presidente estadounidense ha defendido la necesidad de tener paciencia con las partes. "Hemos tenido algunos días buenos, afortunadamente, y una vez que logremos que se reúnan en una sala o que al menos consigamos que hablen entre ellos, podría funcionar. Hemos salvado millones de vidas", ha argüido, citando su supuesto papel de mediación en otros conflictos.

La Casa Blanca ha recalcado en varias ocasiones que Trump ha sido clave para los acuerdos alcanzados recientemente en seis conflictos internacionales, incluidos el alto el fuego entre Israel e Irán y el alto el fuego entre Pakistán e India, si bien Nueva Delhi ha dicho que el mismo fue pactado de forma bilateral y sin implicación de Washington.