Sumar y Podemos culpan al PSOE de no impedir la jornada de Vox en el Congreso, al que acusan de "negacionismo machista"

Podemos y Sumar han cargado contra el PSOE por permitir, con su voto en la Mesa del Congreso, la jornada organizada por Vox en el Congreso, denominada 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina', criticando que este foro es "negacionista" con la violencia de género y lanza un discurso que "pone en peligro la vida de las mujeres".

La portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Martínez Barbero, ha manifestado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, su malestar por el hecho de que se haya autorizado este evento, cuando a su juicio "nunca debió celebrarse" porque en el Congreso no puede tener cabida el "negacionismo machista".

Así, la diputada del grupo plurinacional ha dicho que no se va a dirigir al PP en sus críticas, dado que ve a esta formación alienada con Vox, pero sí ha reprochado al PSOE que tendría que haber tenido "más valentía" a la hora de prohibir esta jornada. "Y lo digo enfadada", ha agregado para tildar de "insulto a las mujeres" que se celebre este evento que niega con "bulos" la violencia machista.

IRENE MONTERO: SU DISCURSO "PONE EN RIESGO LA VIDA DE LAS MUJERES"

Mientras, la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que el Congreso no debió permitir este evento de Vox y ha criticado que "nada menos" que el Congreso de los Diputados "legitime unas jornadas que ponen en riesgo la vida de las mujeres y ya de paso pues también la vida de las personas trans".

"Estos discursos no se puedan albergar en ninguna institución del Estado y, por tanto, esta jornada no se debería haber producido y mañana lo lógico es que no se produzca y que si quieren hacer y difundir el odio, lo hagan en sus sedes o lo hagan en sus casas", ha apostillado Montero en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

La número dos de la formación morada ha recriminado al PSOE que es "escandaloso" que, con su posición en la Mesa del Congreso junto al PP, haya permitido la celebración de estas jornadas bajo el "argumento de la libertad de expresión".

Montero ha proclamado que España es una democracia y se tiene que cumplir las obligaciones que marca la legalidad vigente, con las leyes específicas contra la violencia de género y sobre los derechos de las personas trans.

"Todas las instituciones tienen la obligación de no amparar y de perseguir y de no permitir, ni discursos ni prácticas, que cuestionen la lucha contra las violencias machistas, discursos y prácticas que perpetúen esa impunidad de los agresores y que perpetúen la violencia contra las mujeres o en este caso también la discriminación o el odio hacia,