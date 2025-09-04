Rusia asegura haber repelido un "ataque masivo" con drones ucranianos contra la región de Rostov

Las autoridades de Rusia han asegurado este jueves haber repelido un "ataque masivo" con drones por parte del Ejército de Ucrania contra la región de Rostov, situada en la frontera común, si bien han recalcado que este incidente se ha saldado sin víctimas.

El gobernador de Rostov, Yuri Sliusar, ha afirmado que "las fuerzas de defensa aérea han repelido un ataque masivo del enemigo, destruyendo e interceptando drones en Novoshajtinsk, Kamensk, Semikarakorsk, Milerovski, Tarasovski, Krasnosulinski, Dubovski y Sholojovski".

Así, ha manifestado en su cuenta en Telegram que los datos disponibles por el momento indican que "nadie ha resultado herido", si bien ha confirmado incendios en varias de las localidades atacadas a causa del impacto de los aparatos derribados.

El Ministerio de Defensa ruso ha detallado que durante las últimas horas han sido derribados cerca de 50 drones lanzados por Ucrania, incluidos 24 en Rostov. A ellos se suman 16 en el mar Negro, seis en Volgogrado y cuatro en Krasnodar, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

Por otra parte, al menos una persona ha muerto a causa de un ataque lanzado por las tropas rusas contra la provincia ucraniana de Jersón, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador de Jersón, Oleksander Prokudin, ha subrayado en su cuenta en Telegram que la víctima mortal es un hombre residente en la localidad de Molodizhne, sin más detalles sobre el incidente. "Mis condolencias a la familia y amigos del fallecido", ha apostillado.

Jersón es, junto con Donetsk, Lugansk y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.