Rosa Benito responde con elegancia cuando le preguntan por el estado de salud de Amador Mohedano

Rosa Benito se ha dejado ver este jueves, 4 de septiembre, en el FesTVal de Vitoria presentando la nueva edición de 'MasterChef Celebrity' en la que va a participar y se ha mostrado radiante ante las cámaras.

La colaboradora de televisión ha confesado que "hacer el plato bien y que el espectador se divierta" era su cometido principal y cree que lo van a hacer posible porque se lo han pasado muy bien.

En cuanto a tomó la decisión de participar en el concurso, Rosa ha comentado que "cuando me llamó mi repre y me dice 'Rosa, que te quieren en 'MasterChef', estaba en unos grandes almacenes y me fui a mi casa porque me entró un tembleque".

Sin embargo, la cuñada de Rocío Jurado ha asegurado que "luego lo pensé y dije por qué no lo voy a hacer, pero a nada se tiene que decir que no" y... por eso se ha aventurado en este nuevo proyecto televisivo.

Rosa ha tenido que enfrentarse a las preguntas sobre el estado de salud de Amador Mohedano y ha querido dejar claro que "es el padre de mis hijos, el que tiene que hablar es él" y "si no habla él yo no soy nadie para hablar".

Eso sí, ha confesado que sabe "perfectamente cómo está y lo más importante del mundo es que mis hijos saben cómo está su padre", pero "no tengo nada qué ver, yo quiero que él esté bien, no, lo siguiente, que se cuide y ya está, es lo único que quiero".