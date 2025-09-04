Agencias

Roblox exigirá a todos los usuarios verificar su edad para acceder a las funciones de comunicación

Por Newsroom Infobae

Roblox exigirá a todos los usuarios que verifiquen su edad para acceder a las funciones de comunicación, una medida que reforzarán con nuevos controles para evitar que adultos y menores puedan entrar en contacto en la plataforma.

La plataforma de creación y juego ha anunciado nuevas medidas para reforzar la seguridad de los usuarios menores de edad, para que puedan "mantenerse seguros mientras juegan, aprenden o exploran en Roblox", como explica en un comunicado compartido en su blog oficial.

En este caso, se centra en las características de comunicación interna, ya que a finales de año exigirán a todos los usuarios que verifiquen su edad. Para ello, combinarán tecnología de reconocimiento facial para estimar la edad, la verificación de un documento de identidad y el consentimiento parental.

Adicionalmente, implementarán un nuevo sistema para limitar la comunicación entre adultos y menores, para permitirla solo en los casos en que se conocen en el mundo real.

En agosto, Roblox anunció un conjunto de restricciones para reducir la exposición de los usuarios más jóvenes a contenidos y comportamientos inadecuados a través de la limitación del acceso a las experiencias sin calificar y las experiencias sociales.

Estas detecciones se realizan con una nueva tecnología que Roblox extenderá a los avatares, para moderar aquellos que infringen las normas de uso.

