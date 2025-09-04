Agencias

Registrado un terremoto de magnitud 5,6 en la zona afectada por el seísmo del domingo en Afganistán

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un nuevo terremoto de magnitud 5,6 en la escala Richter ha sacudido este jueves la zona afectada por el seísmo registrado durante el fin de semana en el este de Afganistán, que ha dejado hasta el momento más de 2.200 muertos y alrededor de 3.600 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha indicado que el epicentro ha estado situado a unos 36 kilómetros al suroeste de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, y que el hipocentro ha estado ubicado a unos diez kilómetros de profundidad, sin que por ahora haya informaciones sobre nuevas víctimas o daños materiales.

A última hora del domingo se registró un terremoto de magnitud 6 afectó a una zona ubicada en las proximidades de Jalalabad, donde continúan activas las labores de búsqueda y rescate a pesar de las dificultades sobrevenidas por las numerosas réplicas registradas en la zona.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Inteligencia Artificial ayuda a impulsar LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser

Infobae

Las tasas de extinción actuales no han alcanzado el nivel de una "extinción masiva", hasta ahora

Infobae

Al menos un muerto y seis heridos en un ataque con arma blanca en Canadá

Al menos un muerto y

Albares, "partidario" de expulsar al equipo israelí de La Vuelta para enviar un mensaje a Israel

Albares, "partidario" de expulsar al

La RFEC organizará la III Marcha Women In Bike coincidiendo con el final de La Vuelta el 14 de septiembre

La RFEC organizará la III