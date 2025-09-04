Agencias

Rafael Louzán se reúne en Sofía con el alcalde de la capital búlgara

Por Newsroom Infobae

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mantuvo este jueves un encuentro con el alcalde de Sofía (Bulgaria), Vassil Terziev, en el que han abordado diferentes asuntos de mutuo interés, estudiando futuras iniciativas de colaboración además de realizar el preceptivo intercambio de obsequios, según un comunicado.

El mandatario prosiguió con su agenda en Bulgaria tras su encuentro de este miércoles con el embajador de España, Miguel Alonso Berrio, y su asistencia a la cena oficial previa al partido junto a Gueorgi Ivanov, máximo responsable de la Unión Búlgara de Fútbol.

Louzán le entregó al regidor una camiseta personalizada de la selección española horas antes del primer encuentro que la 'Roja' va a disputar a lo largo de su centenaria historia en territorio búlgaro, este jueves a las 20.45 horas para arrancar la fase de clasificación al Mundial de 2026. A su vez, Terziev concedió al mandatario una medalla con el escudo de la ciudad de Sofía junto a un libro divulgativo sobre la capital búlgara.

