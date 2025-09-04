Agencias

Morrisey vende sus intereses comerciales en 'The Smiths': "Quisiera vivir desvinculado de quienes desean mi destrucción"

El exvocalista de 'The Smiths', Morrisey, ha anunciado en su página web que "no tiene más remedio" que ofrecer a la venta todos sus intereses comerciales en el grupo "a cualquier inversor o parte interesada".

En un texto titulado 'Un alma en venta', el cantante afirma que estar "agotado" por tener cualquier conexión con los miembros de 'The Smiths' y señala que está "harto" de asociaciones maliciosas. "Toda mi vida he pagado lo que me corresponde por estas canciones e imágenes. Ahora quisiera vivir desvinculado de quienes solo me desean mala voluntad y destrucción, y esta es la única solución", indica.

Morrisey subraya que las canciones son él y "de nadie más", pero traen comunicaciones comerciales "que se esfuerzan al máximo para crear miedo y rencor año tras año". "Ahora debo protegerme, sobre todo mi salud", afirma.

El cantante finaliza el comunicado incluyendo una dirección mail para los interesados en comprar el legado de la banda que se formó en 1982 y que se separó en 1987. Según el medio británico 'Sky News', el acuerdo incluye el nombre de la banda y el material gráfico (que él creó), así como su parte de los derechos de comercialización, composiciones líricas y musicales, sincronización, grabaciones y derechos contractuales de publicación.

