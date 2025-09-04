Más de 700 cortometrajes a concurso para el FICC54

Un total de 720 cortometrajes se han presentado en las secciones a concurso de la 54ª edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), que se celebrará del 22 al 29 de noviembre de 2025 en la ciudad portuaria. Proceden de 15 países, entre ellos Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, España, Francia o Puerto Rico.

Se han admitido todos los trabajos de ficción, animación o documental con una duración máxima de hasta 30 minutos, y que se hayan realizado con posterioridad al 1 de enero de 2024, según han informado fuentes del festival en una nota de prensa.

La Sección Oficial de Cortometrajes, abierta a obras tanto nacionales como internacionales, ha registrado 692 inscripciones, mientras que MURCINE, la sección dedicada a realizadores de la Región de Murcia, ha recibido 28 cortometrajes. Los títulos seleccionados se darán a conocer a finales de octubre.

Estos se proyectarán durante la semana del festival y competirán por la Carabela de Plata Ciudad de Cartagena y un premio de 3.000 euros al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial, además de reconocimientos a la mejor dirección, fotografía, guion e interpretación.

En la sección MURCINE, el primer premio, la Carabela de Plata Ciudad de Cartagena, estará dotado con 1.500 euros, mientras que el segundo galardón, el Submarino Peral, tendrá una dotación de 500 euros.

Asimismo, por cuarto año consecutivo, se entregará el Premio Plataforma Nuevos Realizadores (PNR) al Mejor Cortometraje español presentado, tanto en la Sección Oficial como en MURCINE.