Mar Flores reaparece pletórica tras sus cómplices imágenes en Ibiza con Nicolás Corrochano

Tras su ruptura definitiva con el mexicano Elías Sacal después de 8 años de relación repletos de idas y venidas, crisis y reconciliaciones, Mar Flores podría volver a estar ilusionada en el amor. Así lo asegura la revista 'Lecturas', que este miércoles publica en su portada unas imágenes de la modelo de lo más cómplice en Ibiza con un atractivo empresario de origen belga llamado Nicolás Corrochano (42), con el que ya fue fotografiada el verano pasado y con el que su amistad íntima podría haber dado paso a un incipiente idilio a tenor de sus besos y abrazos durante un refrescante baño en aguas del Mediterráneo.

No es la única buena noticia con la que la creadora de contenido arranca el curso, ya que como ella misma ha anunciado a través de sus redes sociales, el próximo 10 de septiembre se publicarán sus memorias, 'Mar en calma': "Un libro en el que comparto mi historia, mis vivencias y mis aprendizajes. Un viaje de recuerdos y emociones escrito desde la calma y la verdad" ha revelado, compartiendo las primeras pinceladas de una biografía en la que contará en primera persona los episodios más importantes de su apasionante vida, sin obviar sus mediáticas y polémicas relaciones con su primer marido, Carlo Costanzia -padre de su hijo Carlo-, Fernando Fernández Tapias, Alessandro Lequio, o Cayetano Martínez de Irujo entre otros.

Su proyecto más personal hasta la fecha que coincide, además, con su fichaje por el nuevo programa de TVE 'DecoMasters', un reality en el que pondrá a prueba su talento para la decoración e interiorismo, y en el que participará con su hijo Carlo, con el que ha disfrutado de parte del verano en la isla pititusa junto a Alejandra Rubio y su nieto, Carlo Jr, de 9 meses.

Grandes noticias en el terreno sentimental y profesional que son las 'culpables' de la inmensa sonrisa con la que Mar ha reaparecido ante las cámaras en Madrid tras poner punto y final a sus vacaciones al lado de Nicolás Corrochano.

"Estoy muy bien, el verano ha sido fantástico. Ahora ya toca volver por aquí y algún fin de semana todavía de escapada, pero todo muy bien. Con ganas de empezar a trabajar y muchos proyectos" ha confesado pletórica, evitando entrar en detalles sobre su nueva ilusión amorosa.

Sí se ha pronunciado sobre el reality en el que concursará con su hijo asegurando que están "muy emocionados". "Vamos a ver cómo se da. Todo fantástico, la verdad, muy ilusionados" ha reconocido, revelando que sus vacaciones junto a Carlo, Alejandra y su nieto han sido "fantásticas" y que su relación con su nuera y con su nieto también "todo fantástico".

A raíz de salir a la luz su especial relación con Nicolás Corrochano, recuperamos unas imágenes de Mar preguntada por sus fotografías de lo más cómplice junto al empresario, en las que haciendo gala de su discreción evitaba confirmar o desmentir si hay algo más que una amistad con el joven.