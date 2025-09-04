Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hecho este jueves un llamamiento a la movilización popular contra un proyecto de ley de amnistía para los involucrados en la trama sobre el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, entre los que está el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

"Si se vota en el Congreso, corremos el riesgo de una amnistía. Porque el Congreso, como saben, no es un congreso elegido por las comunidades periféricas", ha declarado durante una visita a una comunidad en el estado de Minas Gerais recogidas por Agencia Brasil.

"La extrema derecha todavía tiene mucho poder. Por tanto, es una batalla que también debe ser librada por la ciudadanía. Por eso quiero pedirles su compromiso. Como dije, Brasil solo tiene un dueño, el pueblo brasileño. Las comunidades tienen al mejor representante: ustedes", ha dicho en un encuentro con influencers.

El proyecto de ley de amnistía, impulsado por la oposición liderada por el Partido Liberal (PL), indulta a los condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, incluyendo a los financiadores, promotores y organizadores. De aprobarse, podría beneficiar a Bolsonaro.

El ultraderechista y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante el asalto a las instituciones el 8 de enero de 2023.