Los talibán confirman el hallazgo de "cadáveres adicionales" tras el terremoto en el este de Afganistán

Los talibán han confirmado este jueves que las labores de búsqueda y rescate en la zona afectada por el terremoto de magnitud 6 en la escala abierta de Richter registrado el domingo en el este de Afganistán han permitido recuperar más cadáveres, si bien han rechazado dar por ahora un nuevo balance oficial de víctimas, que recoge que el seísmo dejó más de 1.400 fallecidos.

"Las operaciones de búsqueda y rescate continuaron a última hora del miércoles en las casas destruidas en las zonas afectadas", ha señalado el viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, quien ha agregado que "se recuperaron cuerpos adicionales durante estos esfuerzos, lo que eleva el número de víctimas".

Así, ha recalcado en su cuenta en la red social X que "los datos verificados no han sido finalizados por ahora y serán publicados una vez que haya confirmación". "Es importante destacar que ciertas fuentes no autorizadas han difundido cifras exageradas de víctimas. Esas informaciones son inexactas y no las hemos confirmado", ha zanjado.

Las labores de los equipos de rescate están viéndose dificultades por las numerosas réplicas registradas en la zona, incluido un nuevo seísmo de magnitud 4,7 al este de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, según ha confirmado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El organismo ha apuntado en un comunicado que el epicentro de este nuevo terremoto ha estado situado unos trece kilómetros al este de Jalalabad, mientras que el hipocentro ha estado ubicado a unos diez kilómetros de profundidad, sin que por ahora haya detalles sobre nuevos daños materiales o víctimas por este temblor.

El terremoto registrado a última hora del domingo, que también tuvo su epicentro cerca de Jalalabad, ha dejado hasta la fecha 1.411 muertos y 3.124 heridos, el viceministro de Información y portavoz de los talibán Zabihulá Muyahid, quien ha cifrado en más de 5.400 el número de viviendas destruidas a causa del seísmo, que ha afectado principalmente a la provincia de Kunar.