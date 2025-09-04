LG pone en el centro del hogar del futuro la orquestación de electrodomésticos y soluciones personalizadas

LG Electronics ha compartido su visión del hogar inteligente del futuro, en la que los electrodomésticos y soluciones personalizadas con inteligencia artificial (IA) funcionan en armonía para simplificar la vida cotidiana de los usuarios.

La compañía tecnológica ha expuesto en la feria alemana IFA 2025 LG AI Home, su visión del hogar del futuro, bajo el concepto 'LG AI Appliances Orchestra', en el que una serie de electrodomésticos impulsados por IA aparecen dispuestos como miembros de una orquesta y están dirigidos por LG ThinQ ON, el 'hub' doméstico de IA evolucionado.

Con ello, busca transmitir "cómo las tecnologías básicas inteligentes funcionan de acuerdo a los ritmos de vida de los usuarios", según ha explicado el presidente de la división LG Home Appliance Solution, Lyu Jae-cheol.

Se trata, además, de electrodomésticos diseñados "para complementar los estilos de vida y hogares europeos", que ofrecen "personalización, facilidad de uso y eficiencia energética", ha destacado el directivo.

Es el caso de los frigoríficos compactos, que incluyen modelos tipo american combi y combi, que cuentan con innovaciones como la bisagra Zero Clearance, que permite abrir completamente las puertas incluso cuando el frigorífico está pegado a la pared.

Y la nueva gama de soluciones de lavado, que incluye la lavadora-secadora con bomba de calor y nuevos modelos de secadora, impulsadas por inteligencia artificial y con la máxima eficiencia energética.

También abarca las nuevas soluciones de aspiración, con una aspiradora robot con mopa de vapor, una estación de aspirado robotizada integrada, una aspiradora de mano y una aspiradora de mano para seco y húmedo.

Además de las soluciones para el hogar, LG también ha presentado Spielraum, su solución de movilidad con IA, que extiende LG AI Home a los vehículos para permitir una conectividad perfecta y una experiencia unificada e ininterrumpida entre la casa y el coche.