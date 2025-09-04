Agencias

La presidenta de Extremadura traslada su pésame a las familias de la víctimas del funicular en Lisboa

Por Newsroom Infobae

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha trasladado su pésame a todos los familiares de las víctimas del funicular descarrilado en Lisboa.

Tras afirmar que lo sucedido en la capital lusa es "terrible" y una "tragedia" en "un país vecino y querido", en una entrada en redes sociales recogida por Europa Press, Guardiola ha mostrado también su deseo de que los heridos se recuperen "pronto".

"Lo sucedido en Lisboa es terrible. En nombre del gobierno extremeño, quiero trasladar nuestro sentido pésame a todos los familiares y seres queridos de los fallecidos en esta tragedia de un país vecino y querido por todos nosotros, y el deseo de que los heridos se recuperen pronto", señala la jefa del Ejecutivo regional.

