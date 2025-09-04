Agencias

La película 'Kit de Santidad', sobre un joven que sigue los pasos de Carlo Acutis, llega a los cines el 12 de septiembre

La película 'Kit de Santidad', dirigida por Pablo Casso, que cuenta la historia de un joven desorientado que se acerca a la fe a través del itinerario marcado por Carlo Acutis --que será proclamado santo este domingo--, se estrenará en las salas de cine españolas el próximo 12 de septiembre, pocos días después de la canonización del joven italiano.

La historia está protagonizada por Antonio Mauri en el papel de Sebastián, un joven que, atrapado en la soledad y la desorientación, descubre el "kit de santidad" propuesto por Carlo Acutis: misa, adoración eucarística, Rosario, confesión, lectio divina, obras de misericordia y la devoción al ángel custodio.

A través de este itinerario espiritual, Sebastián emprende un camino de transformación y conversión interior, que lo llevará a reencontrarse con la fe y esperanza, para cambiar radicalmente su vida, según la sinopsis.

La película cuenta con la participación especial de Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, y del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

'Kit de Santidad' será la primera película distribuida conjuntamente por European Dreams Factory y Festival de Cine Católico, fruto de una nueva alianza que busca llevar al gran público historias con valores, belleza y sentido trascendente, según han informado desde la distribuidora.

