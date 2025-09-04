Agencias

La inversión fija bruta de México cae un 6,8% anual en junio

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) de México descendió un 6,8% anual en junio del 2025, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En tasa mensual, la formación bruta de capital fijo descendió un 1,4% respecto al mes previo.

Por componentes, la maquinaria y el equipo, tanto de origen nacional como importado, bajó un 11,4% anual en junio, en especial por el equipo de transporte, que descendió un 15,5% en el caso mexicano y un 14,8% en el importado.

Asimismo, los gastos en construcción descendieron un 3,3% anual en junio respecto al mismo período del año anterior.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La actividad del sector servicios de EEUU siguió potente en agosto, pero la confianza empresarial se resintió

La actividad del sector servicios

Al menos dos muertos en un ataque con dron de la coalición internacional cerca del aeropuerto de Alepo, en Siria

Infobae

Wizz Air impulsa su crecimiento en España con una capacidad récord de 10 millones de asientos

Wizz Air impulsa su crecimiento

Pedro Acosta: "Si Márquez gana el título se sentará en esa mesa de Nadal, Alonso y Gasol"

Pedro Acosta: "Si Márquez gana

Es más importante invertir en unos buenos zapatos que en la mochila o el estuche, según podólogos

Es más importante invertir en