La inversión fija bruta de México cae un 6,8% anual en junio

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) de México descendió un 6,8% anual en junio del 2025, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En tasa mensual, la formación bruta de capital fijo descendió un 1,4% respecto al mes previo.

Por componentes, la maquinaria y el equipo, tanto de origen nacional como importado, bajó un 11,4% anual en junio, en especial por el equipo de transporte, que descendió un 15,5% en el caso mexicano y un 14,8% en el importado.

Asimismo, los gastos en construcción descendieron un 3,3% anual en junio respecto al mismo período del año anterior.