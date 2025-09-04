Agencias

La inflación de Uruguay descendió hasta el 4,20% anual en agosto

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) de Uruguay se ubicó en el 4,20% interanual en agosto del 2025, lo que supone un descenso desde el 4,53% anual registrado en julio.

Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación uruguaya registró un retroceso mensual del 0,03% y un aumento acumulado del 2,75% en lo que va de año.

Por sectores, la ropa y calzado se abarató un 2,12% en agosto, en especial por el descenso de precios de las prendas para mujeres (-4,58%), el calzado para mujeres (-3,63%) y las prendas para hombres (-2,02%).

Otras divisiones que también han reducido sus precios han sido los alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,16%), especialmente por la disminución del 3,90% registrada en las hortalizas, tubérculos y legumbres, y el transporte.

En este último ámbito, los pasajes de aviones registraron un descenso de precios del 14,06% frente al encarecimiento en un 3,29% del transporte interdepartamental y suburbano.

Por contra, los servicios de educación experimentaron un repunte del 0,71% por el aumento del 0,86% en la enseñanza secundaria y del 0,77% en el caso de la enseñanza primaria, mientras que la recreación, el deporte y la cultura sufrieron un alza de precios del 0,54% impulsado por el incremento del 2,25% en los paquetes turísticos al exterior.

El Banco Central de Uruguay decidió hace dos semanas recortar su tasa de interés en 25 puntos básicos hasta el 8,75% en lo que supuso el segundo descenso en poco más de un mes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Dreame ofrece nuevas opciones de limpieza con los robots aspiradores Aqua Series y el Cyber10 Ultra con brazo biónico

Dreame ofrece nuevas opciones de

Dreame asegura acabados precisos para cualquier jardín con su nueva serie de robots cortacésped A3 AWD

Dreame asegura acabados precisos para

Una camarera de hotel revela lo que pasa cuando dejas propina: "Los beneficiados son otros"

Infobae

El presidente del Senado no asistirá al acto de apertura del Año Judicial por "motivos familiares"

El presidente del Senado no

Saiz valora el trabajo "impecable" de los jueces aunque critica ciertas instrucciones que considera "sorprendentes"

Saiz valora el trabajo "impecable"