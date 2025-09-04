Agencias

La inflación de Ecuador repuntó hasta el 0,81% anual en agosto

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) de Ecuador se situó en el 0,81% interanual en agosto del 2025, por encima del 0,72% registrado en el mes de julio, según los datos divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

A nivel mensual, la inflación repuntó un 0,31% respecto al mes de julio y aumentó un 2,14% en el acumulado en lo que va de año.

Por productos, la división del alojamiento, agua, electricidad gas y otros registró la mayor subida anual, apenas un 0,24%). Le siguen los alimentos y bebidas no alcohólicas (0,22%), la salud (1,12%) y los bienes y servicios diversos (0,12%).

Solo tres ámbitos registraron un descenso de precios interanual: comunicaciones, transporte y prendas de vestir y calzado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Chimamanda Ngozi sobre migrantes: "Me parece horrible que la gente que sueña con algo mejor esté siendo criminalizada"

Chimamanda Ngozi sobre migrantes: "Me

Albares anima a su homólogo de Serbia a acometer las reformas necesarias para la entrada del país en la UE

Albares anima a su homólogo

Morrisey vende sus intereses comerciales en 'The Smiths': "Quisiera vivir desvinculado de quienes desean mi destrucción"

Morrisey vende sus intereses comerciales

Huelva se "inundará" de cultura iberoamericana hasta final de año con más de 50 actividades del OCIb 2025

Huelva se "inundará" de cultura

Pelayo Díaz, muy sincero sobre la participación de Anabel Pantoja en 'Bailando con las Estrellas'

Pelayo Díaz, muy sincero sobre