La inflación de Ecuador repuntó hasta el 0,81% anual en agosto

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) de Ecuador se situó en el 0,81% interanual en agosto del 2025, por encima del 0,72% registrado en el mes de julio, según los datos divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

A nivel mensual, la inflación repuntó un 0,31% respecto al mes de julio y aumentó un 2,14% en el acumulado en lo que va de año.

Por productos, la división del alojamiento, agua, electricidad gas y otros registró la mayor subida anual, apenas un 0,24%). Le siguen los alimentos y bebidas no alcohólicas (0,22%), la salud (1,12%) y los bienes y servicios diversos (0,12%).

Solo tres ámbitos registraron un descenso de precios interanual: comunicaciones, transporte y prendas de vestir y calzado.