Agencias

La app de Instagram para iPad ya es una realidad

Por Newsroom Infobae

Guardar

Instagram ya está disponible para iPad con una aplicación nativa que permite acceder a la red social en una pantalla más grande para facilitar la multitarea, realizar un seguimiento de los mensajes y notificaciones.

La nueva aplicación de Instagram se ha diseñado específicamente para la tableta de Apple, con compatibilidad para el sistema operativo iPadOS 15.1 o una versión posterior, y puede descargarse de manera gratuita de la App Store.

Con ella, los usuarios pueden acceder a la red social en una pantalla más grande, en la que las historias se sitúan en la parte superior, el menú de opciones en el lateral izquierdo y los 'reels' se pueden ver ampliados.

La aplicación introduce la pestaña 'Siguiendo', en la que las publicaciones y los 'reels' se organizan cronológicamente para mostrar lo más reciente, o se destacan recomendaciones de las cuentas que sigue el usuario o también de aquellas que le siguen a él.

También hace más fácil seguir los mensajes en la bandeja de entrada y las notificaciones, con diseños que muestran ambas pestañas.

Como explica Apple en una nota de prensa, al ser una aplicación nativa para iPad, los usuarios podrán utilizar también teclados, trackpad y el Apple Pencil, activar el modo de pantalla completa y orientarla en horizontal o vertical y aprovechar la multitarea y el sistema de ventanas que introduce iPadOS 26.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolaños afirma que el "plante" de Feijóo "es una grave desconsideración" al Rey y a toda la carrera judicial y fiscal

Bolaños afirma que el "plante"

La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer y se alejará de los escenarios para su tratamiento

La actriz Antonia San Juan

Rusia achaca a la "desesperación" las acusaciones sobre un supuesto sabotaje al GPS del avión de Von der Leyen

Rusia achaca a la "desesperación"

Xi y Putin destacan su relación bilateral "sin precedentes" y apuestan por una mayor cooperación

Xi y Putin destacan su

Carolina Molas, sorprendente reacción al romance de su hija Alejandra Onieva con Jesse Williams

Carolina Molas, sorprendente reacción al