La actividad del sector servicios de EEUU siguió potente en agosto, pero la confianza empresarial se resintió

Por Newsroom Infobae

El Índice de Gestores de Compras de servicios (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos cayó en agosto hasta los 54,5 puntos desde los 55,7 enteros registrados anteriormente, lo que, aun así, supone encadenar 31 meses consecutivos de mejoras, según ha desvelado S&P Global.

La agencia ha explicado que la actividad del sector servicios perdió en agosto algo de impulso en comparación con julio, aunque aún permaneció en niveles "positivos". Durante el periodo analizado, los nuevos encargos repuntaron de manera "importante" y las compañías pudieron ampliar plantillas.

Esta circunstancia se produjo pese a que las perspectivas empresariales continuaron "relativamente bajas" y en mínimos de cuatro meses por la persistencia de la preocupación arancelaria.

S&P ha informado también de un aumento de los costes laborales que, unido al efecto de los gravámenes comerciales de Donald Trump, encarecieron los gastos operativos a un ritmo "acelerado". En respuesta a ello, los precios de venta al público se incrementaron "considerablemente".

"La expansión del sector servicios en agosto fue la segunda más fuerte registrada en lo que va de año", ha explicado el economista jefe de S&P Market Intelligence, Chris Williamson. El analista ha indicado que la suma del PMI industrial y de servicios apunta a un crecimiento anualizado del PIB del 2,4% para el tercer trimestre.

"El optimismo empresarial con respecto a las perspectivas para el próximo año ha caído a uno de los niveles más bajos registrados en los últimos tres años en medio de la creciente preocupación por la incertidumbre y la caída de la demanda fruto de las políticas del Gobierno federal, sobre todo en lo referido a los aranceles", ha añadido.

EuropaPress

