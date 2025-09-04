Kiko Rivera sonreía tras el huracán mediático por su separación

Kiko Rivera e Irene Rosales siguen en el punto de mira después de que se conociera su separación sentimental y lo cierto es que los movimientos en la casa familiar no cesan. En el día de ayer veíamos a la influencer salir llorando tras una supuesta discusión con su exmarido y hoy, este ha reaparecido muy sonriente ante las cámaras.

Muy simpático con los medios que se encontraban en las inmediaciones del hogar familiar, el hijo de Isabel Pantoja llegaba en su moto y sonreía cuando le comentaban las manos que tiene en la cocina después de cocinarle una pizza a sus hijas la noche anterior y publicarlo en redes.

Kiko e Irene han declinado ofertas que diferentes medios les han hecho estos días para hablar de los motivos de su ruptura y, por el momento, parece que solo vamos a conocer sus sentimientos a través de sus perfiles en redes sociales.

A lo largo de estos días el dj ha utilizado sus plataformas para lanzar reflexiones y comunicar a sus seguidores en qué punto vital se encuentra tras haber tomado esta drástica decisión respecto a la que fuera su mujer.