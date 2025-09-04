Kiko Rivera se pone las pilas para ser su mejor versión con sus hijas

Una semana después de salir a la luz su separación de Irene Rosales, Kiko Rivera ha decidido borrar de un plumazo su pasado. Para sorpresa de propios y extraños, el hijo de Isabel Pantoja eliminaba este miércoles todas las imágenes de su perfil en Instagram, explicando que "los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero".

Una decisión que parece estar llevando a rajatabla volcado más que nunca en las dos hijas que tiene en común con la influencer, Ana (9) y Carlota (7) y buscando su mejor versión en esta nueva etapa de su vida tras su ruptura con la que ha sido su pareja en los últimos 11 años.

Mientras Irene se ha dejado ver sobrepasada y muy agobiada ante las cámaras por todo lo que se está diciendo de su separación, Kiko parece haber resurgido de sus cenizas cual ave fénix y, a pesar de que no están siendo momentos fáciles, su objetivo principal es que sus niñas estén bien a pesar de que sus papás hayan decidido emprender caminos separados y ya no vivan bajo el mismo techo.

Tras disfrutar de la tarde en un parque cercano con la pequeña Carlota, que encantada no soltó en ningún momento la mano del Dj, el hijo de Isabel Pantoja volvía a la casa familiar para pasar la noche con sus hijas y sorprenderlas poniendo a prueba -por primera vez a sus 41 años- sus dotes para la cocina.

Tal y como ha compartido en redes sociales, "las señoritas" le pidieron pizza casera para cenar y él lo tuvo claro: "Su padre se convierte en maestro pizzero". Y lo cierto es que en las imágenes que ha publicado de su primera pizza (de atún) tiene muy buena pinta. Y aunque ha confesado que "todavía tengo que mejorar", el veredicto de Ana y Carlota ha sido unánime: "Me han dado un 10 y dicen que los niños nunca mienten" ha revelado orgulloso con un vídeo de sus hijas probando su creación.

Este jueves, después de dormir en el hogar familiar -al que Irene ha llegado muy seria en torno a las 11.00 horas, Kiko ha abandonado el lugar en moto a toda velocidad ignorando las preguntas de la prensa sobre su separación y esta nueva faceta suya por sus pequeñas.