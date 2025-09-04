Agencias

José Manuel Parada asegura no haberse sorprendido con la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales

Por Newsroom Infobae

José Manuel Parada se ha dejado ver este jueves, 4 de septiembre, en el FesTVal de Vitoria y allí ha hablado ante los medios de comunicación de la noticia del mes: la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales.

Una decisión que no ha sorprendido al comunicador porque desde hace tiempo pensaba "'ay que ver qué aguante tiene esta mujer'", ya que "cada x tiempo pillaban a Kiko en un renuncio y mira que yo le quiero... a lo mejor ahora con los años va cambiando, pero tuvo una juventud un poco casquivana".

Entiende que Irene ha llegado a su tope porque "le aguantó muchas" y espera lleguen a entenderse: "Con el tiempo conseguirán un entendimiento, tienen unas hijas en común y los hijos unen en estas cosas".

En cuanto a los rumores que señalan que esta noticia ha supuesto un disgusto para Isabel Pantoja, Parada se ha mostrado rotundo y ha dejado claro que "no sé cómo estará Isabel" porque "hace tiempo que no tengo relación con ella y no tengo ni idea".

