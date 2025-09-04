Joaquín Prat habla maravillas de Alexia Pla, su pareja y principal apoyo

Joaquín Prat se ha dejado ver este miércoles, 3 de septiembre, en el FestVal de Vitoria presentando su nuevo programa, 'El tiempo justo', que comenzará el próximo lunes 8 de septiembre y lo ha hecho con una sonrisa en su rostro.

El presentador de televisión ha desvelado que le gusta el nombre que le han puesto al formato porque "tiene sonoridad, es fiel a lo que queremos que sea el programa porque queremos dedicarle a cada asunto el tiempo justo" y lo más importante, "tiene ese componente evocador y emocional" que le recuerda a su padre.

Allí, el comunicador ha tenido unas palabras para la que ha sido su compañera estos últimos años, Patricia Pardo, quien se quedará compartiendo la mañana con Ana Rosa Quintana y ha confesado que esta "ya vuela sola, que se lo merecía".

Sin embargo, a la persona que más va a echar de menos es a Alessandro Lequio porque "tengo una muy buena relación personal y una sinergia televisiva muy difícil de conseguir", algo que hemos podido ver durante estos años en pantalla.

En cuanto a su relación con Alexia Pla, Joaquín ha desvelado estar "feliz" y que le está apoyando en todos: "Tu pareja te suma cuando está a tu lado para ayudarte en cualquier reto personal o profesional que te plantee la vida", por lo que le pone "un diez en todo".

Más hablador que nunca sobre su vida personal, el presentador de televisión ha confesado que "me enamoré de ella a la semana" de conocerla y espera que sea la definitiva, con la que acabe pasando por el altar: "Eso espero, ojalá".

Sobre Sonsoles Ónega, con la que va a competir ahora por las tardes, Joaquín ha comentado que "es amiga, es una de las mejores amigas de mi hermana, es de la familia desde hace más de 30 años, los padres de Sonsoles y mis padres eran amigos" y ha desvelado la conversación que han tenido: "Me ha dicho que le pone mucho que vayamos a competir, yo le he dicho que me pone también, me ha dicho que espera ganarme y yo le he dicho que yo también a ella".

Por último, ha terminado elogiando a Ana Rosa Quintana, a la que considera amiga y "mi mentora, es la persona de la que más televisión he aprendido, un ser generoso, una de las jefas de la productoras que va a producir este programa... se lo debo todo".