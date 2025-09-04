Isabel Preysler publicará sus memorias el próximo 22 de octubre: "Para romper con los falsos mitos"

Conocida como 'la reina de corazones', es innegable que Isabel Preysler es una de las grandes protagonistas de la crónica rosa de nuestro país desde hace más de 50 años. Elegante y enigmática, su vida está rodeada de un halo de misterio que está a punto de llegar a su fin, ya que como ha anunciado la editorial Espasa, el próximo 22 de octubre verán la luz sus memorias: "Mi verdadera historia".

Un libro en el que contará en primera persona los momentos que han marcado su apasionante via desde que llegó a España con apenas 20 años procedente de su Filipina natal, y en el que se sincerará no solo sobre su faceta más familiar como madre y abuela, sino sobre las grandes historias de amor que ha vivido con sus tres maridos, Julio Iglesias, Carlos Falcó, y Miguel Boyer, y con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, con el que mantuvo una larga relación de 8 años en los que a punto estuvieron de darse el 'sí quiero'.

"Isabel nos descubre no solo su mundo, también una época sorprendente de España de la que fue protagonista muchas veces de forma involuntaria" ha adelantado la editorial. "Valiente, autocrítica, tolerante, divertida y, sobre todo, defensora a ultranza de la libertad individual, expone su manera de ser y de vivir, y relata los momentos decisivos de su vida que la han convertido en la mujer que es hoy y los grandes amores que han marcado su destino" apuntan, revelando, que ha decidido escribir sus memorias para "romper por fin con los falsos mitos" que la han rodeado durante años.

"Se ha escrito muchísimo sobre mí, incluso libros, pero ninguno contaba la verdad. Durante años me pareció pronto, pero ahora siento serenidad y paz, rodeada de mis nietos, y pensé que era el momento adecuado. Es un proyecto personal en el que llevo más de un año y medio trabajando, aunque con ayuda de la editorial para darle forma", ha confesado Isabel en declaraciones exclusivas a 'Harper's Bazaar'.

Más discreta se mostraba cuando Europa Press le preguntó recientemente por sus memorias: "No he dicho que no las vaya a escribir, pero todavía hay que esperar. En un futuro sí, seguramente. Seguramente. Puede que sí" expresaba escueta, esperando el momento adecuado para confirmar su proyecto más personal y especial.