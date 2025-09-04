Agencias

Inetum 'ficha' de Applus+ a Laura Cardete como nueva directora financiera para Iberia y América Latina

Por Newsroom Infobae

Inetum ha 'fichado' de Applus+ a Laura Cardete como nueva directora financiera para Iberia y América Latina, una región que en el caso de la consultora tecnológica abarca España, Portugal, México, Colombia, Perú y Brasil, según ha informado la compañía en un comunicado.

Cardete cuenta con experiencia en gestión financiera y estratégica y llega a Inetum tras ocupar posiciones "clave" en Applus+, Carlac Capital, Indra y KPMG, entre otras.

"Su capacidad para liderar equipos multidisciplinares y su enfoque en la gestión financiera ayudarán a seguir impulsando el crecimiento y la eficiencia operativa de la compañía", ha resaltado Inetum.

En cuanto a su formación, es licenciada en Administración de Empresas y tiene un máster en gestión empresarial (MBA) por Esade, entre otros elementos.

"La incorporación de Laura como nueva directora financiera de Inetum en Iberia Latam refuerza la posición de la compañía en el mercado de España, Portugal y Latam, y el desarrollo de su estrategia de crecimiento", ha añadido la empresa.

