Agencias

Google lleva ñla nueva interfaz Material 3 Expressive a los teléfonos Pixel antiguos

Por Newsroom Infobae

Guardar

La interfaz de usuario que introduce Material 3 Expressive, el lenguaje de diseño de Android más reciente, estará también disponible para modelos antiguos de teléfonos Pixel.

Material 3 Expressive se presentó en mayo como el mayor cambio de diseño de Android en años, una nueva interfaz de usuario basada en la expresividad, el uso del color, la forma, el tamaño y el movimiento para adaptarse a cada usuario y hacer que no haya dos dispositivos Android iguales.

Está disponible en los nuevos dispositivos de la serie Pixel 10, presentados a finales de agosto, y desde este miércoles empezará a llegar a los Pixel más antiguos, en los modelos desde Pixel 6 en adelante, como ha confirmado Google en una nota de prensa compartida en su blog oficial.

Aparte de una interfaz renovada, Material 3 Expressive introduce una experiencia más fluida y personal, en la que se puede personalizar la pantalla de bloqueo con efectos y animaciones. Los ajustes rápidos también se han refinado.

Google también ha anunciado mejoras para Pixel Buds Pro 2, que a finales de mes incorporarán sonido adaptativo, que hará que estos auriculares se ajusten al entorno, para poder escuchar música sin desconectarse de lo que sucede alrededor.

También se introducirá la función de protección auditiva frente a ruidos fuertes, que añade una capa extra de protección para los oídos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las estrellas de mar rompen las reglas de la distribución animal

Las estrellas de mar rompen

El Ejército de Israel asegura que un misil lanzado desde Yemen ha caído fuera de su territorio

El Ejército de Israel asegura

CCOO garantiza su apoyo a la plantilla de Ryanair por el cierre de Santiago y UGT rechaza los recortes

CCOO garantiza su apoyo a

ADN antiguo ubica el origen de los eslavos entre Bielorrusia y Ucrania

ADN antiguo ubica el origen

China niega estar conspirando contra EEUU junto a Rusia y Corea del Norte tras las palabras de Trump

China niega estar conspirando contra