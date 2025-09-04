Froilán, sus imágenes más divertidas en la noche madrileña durante sus vacaciones en España

De regreso en Abu Dabi después de disfrutar de varias semanas de vacaciones en España en las que ha compaginado a la perfección sus momentos en familia -tanto con su madre, la infanta Elena, como con su padre Jaime de Marichalar- con escapadas con amigos a destinos como Marbella, Sotogrande, o Ibiza, (también a Asturias, donde habría disfrutado de un festival de música electrónica hasta altas horas de la madrugada), Froilán ha aprovechado al máximo un verano inolvidable en el que una vez más ha dado mucho que hablar.

Y es que a pesar de que su intención es mantenerse lejos de las cámaras y que sus visitas a nuestro país pasen desapercibidas, el nieto del Rey Juan Carlos podría haber recuperado la ilusión al lado de Miri Pérez-Cabrero. Tras los rumores que le han relacionado en los últimos tiempos con Belén Perea, y una vez que la influencer mallorquina ha revelado que tiene nuevo novio, y que está muy enamorada, el hermano de Victoria Federica ha sido pillado en Ibiza en actitud cariñosa y cercana con la concursante de 'Supervivientes All Stars, que al abandonar España para poner rumbo a Honduras ha jugado al despiste y con una gran sonrisa no ha negado que tenga algo más que una amitad con el sobrino de Felipe VI.

Con la duda en el aire de si está enamorado de Miri, hemos visto a Froilán aprovechando al máximo su paso por España con unos amigos con los que disfrutó de la noche madrileña, regalándonos sus imágenes más divertidas y relajadas. Demostrando que es el alma de la fiesta, el hijo de doña Elena se convirtió en el gran protagonista del grupo, charlando con unos y otros de lo más sonriente y animado, sin ser consciente de que había prensa en el lugar siguiendo sus pasos. Una velada en la que por cierto no había ninguna mujer.