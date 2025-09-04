Feijóo promete educación de 0 a 3 años gratis y pone como ejemplo a las CCAA del PP: "Lo prometí en Galicia y lo cumplí"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que si algún día tiene la responsabilidad de gobernar, pondrá en marcha con la cofinanciación al 50% de las arcas del Estado la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años, algo que tal y como ha recordado "prometió Pedro Sánchez en 2019" y "no ha cumplido" seis años después.

En un acto desde una escuela infantil en Guadalajara, Núñez Feijóo ha puesto como ejemplo a las comunidades donde gobierna el PP y que ya se han puesto manos a la obra con esta estrategia.

Con este escenario, ha señalado que no comparte las políticas ni los compromisos de Pedro Sánchez, que en 2019 "dijo que las escuelas infantiles serían gratuitas" y seis años después no lo ha conseguido. "Yo no tardaré seis años en cumplir esta promesa", ha apuntado Núñez Feijóo.

Ha recordado en este punto que Galicia, la que él presidió, fue con su liderazgo la primera región que ofreció este servicio gratuito. "Eso es lo que practico y si me comprometo lo cumplo".

Desde Castilla-La Mancha, ha querido "mandar un mensaje a todas las familias" y es que educar a un niño "no puede ser una carga económica" y no se puede distinguir entre quien tiene renta o no para poder escolarizar a los más pequeños.

"La gratuidad de las escuelas infantiles no es solo un compromiso del PP, es un hecho que ya ponemos en práctica. Necesitamos el 50% de cofinanciación que pedimos al Estado, y yo, lo pondré", ha dicho como promesa electoral.

Este es para Núñez Feijóo uno de los "problemas reales" que afecta a las familias de España junto al acceso a la sanidad o a una vivienda. "Son los problemas que tienen que ocupar la agenda política en España, y actualmente no es así", ha dicho.

Opina que los españoles se preguntan por qué "con más deuda que nunca y pagando más que nunca, los servicios públicos funcionan peor".

"¿Por qué subiendo la deuda un 40% desde que Sánchez es presidente del Gobierno tenemos unos servicios públicos que funcionan peor? ¿Por qué debiendo más tenemos la mayor pobreza infantil de toda la Unión Europea?", se ha cuestionado el líder de la oposición.

Los españoles, en cambio, "sí ven que hay dinero para controlar Telefónica, para contratos millonarios de productoras y periodistas en Televisión Española para controlar los medios, y hay dinero para contratar a más de 500 asesores en Moncloa o duplicar el presupuesto del CIS; pero no hay dinero para dotar la ley ELA".

Quiere Feijóo que la política "dé respuesta a los problemas de la gente", desde vivienda, conservación de carreteras, listas de espera, falta de profesionales en la sanidad o impuntualidad de los trenes.

"Me comprometo a que mi Gobierno aprobará Presupuestos Generales del Estado, y me comprometo a que jamás, un ministro de mi Gobierno descalificará a jueces. Me comprometo a no interferir en medios de comunicación ni a fichar personas que lo unico que hacen es criticar a la oposición. Me comprometo a que el dinero de los españoles sea del conjunto de los españoles, que no se financie ni mi investidura, ni mi presencia en el gobierno, con dinero de los castellanomanchegos o del conjunto de los españoles en beneficio de separatistas".

NÚÑEZ Y LA "TORTICERA GRATUIDAD" EN C-LM

En este acto, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha colocado la educación como algo "vital" en sus primeras etapas.

Aspira a una educación infantil gratuita para, además, "ayudar a la conciliación familiar", considerando que este ciclo es "fundamental" para que haya mujeres que "puedan desarrollar su actividar profesional".

"Si queremos fomentar la maternidad y que la mujer tenga su papel protagonista, hay que generar políticas que hagan que no se corte la carrera profesional de quien quiere ser madre", ha defendido Núñez.

En España, ha dicho en este punto, "hay distintas velocidades en función de quién gobierna". Así, en Castilla-La Mancha, "llevamos toda la democracia sufriendo políticas socialistas", con "especial intensidad" desde que García-Page gobierna, en su opinión.

Ante este escenario, se ha alineado con Núñez Feijóo y ha hablado de Galicia, Madrid, Castilla y León o Comunidad Valenciana, donde esta educación "es gratuita"; mientras que en Castilla-La Mancha es solo "una promesa electoral que se implementa de manera torticera y embustera".

Según sus datos, "en el curso pasado solo fue gratuita la educación de 2 a 3 años en municipios menores de 10.000 habitantes y eliminando las escuelas infantiles que gestionaban ayuntamientos".

Una estrategia que "excluyó a los niños de 0 a 2 años y solo dio cobertura al 17% de los niños a partir de 2 años", ha expresado el líder de la oposición.

"El 60% de los niños entre 2 y 3 años están ahora excluidos de la gratuidad, además del 100% de los menores de 2 años. Esta es la realidad de este año", ha lamentado Paco Núñez.

Por contra, ha prometido que todos los niños de la región tendrán gratis la educación entre 0 y 3 años en el caso de que él sera presidente de la Comunidad Autónoma.

Paco Núñez ha vuelto a hacer sus sugerencias por el hecho de que la región vaya a manejar casi 700 millones de euros más gracias a la quita de la deuda, colocando esta propuesta de educación infantil gratuita.

EL EJEMPLO DE GUADALAJARA

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha sido la maestra de ceremonias de este acto, donde ha querido poner en valor la actuación de su Ayuntamiento en cuanto a la educación infantil.

"Tenemos dos escuelas municipales de las tres que hay, y desde el Ayuntamiento atendemos a 29 familias. Continuaremos en esa línea porque es lo que nos corresponde hacer", ha dicho.